Промес не попал в стартовый состав «Спартака» на матч с «Краснодаром»

«Спартак» и «Краснодар» назвали стартовые составы на заключительный матч 24-го тура РПЛ.

«Спартак»: Селихов, Чернов, Джикия, Маслов, Классен, Тавареш, Дуарте, Игнатов, Пруцев, Соболев, Бальде.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Рамирес, Литвинов, Алонсо, Сперцян, Баньяц, Батчи, Кевин Пина, Кади, Кордоба.

Добавим, что лучший бомбардир красно-белых Квинси Промес вернулся в заявку, но остался на скамейке запасных.

Напомним, что «Спартак» идет третьем в чемпионате России, набрав 45 очков, «Краснодар» занимает седьмую позицию и отстает от красно-белых на семь очков.