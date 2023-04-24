Агент Агузаров рассказал, с какими клубами ведет переговоры нападающий «Локомотива» Игнатьев

Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересв нападающего «Локомотива» Ивана Игнатьева, рассказал о планах своего клиента относительно продолжения карьеры.

«Я не вижу предпосылок, чтобы мы оставались в «Локомотиве». В первую очередь мы заинтересованы в зарубежных вариантах - Турция и Израиль. С этими клубами идут плотные переговоры», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Отметим, что контракт 24-летнего форварда с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Игнатьев провел 22 матча, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи во всех турнирах.