Анчелотти считает, что возвращение Месси в «Барселону» пойдет на пользу Ла Лиге 

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о потенциальном возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

«У Месси есть право делать все, что пожелает. «Барселона» тоже неограничена в своих возможностях. Меня трансферы соперников мало волнуют, но я уважаю Месси как футболиста. Чемпионат Испании только выиграет от его перехода в каталонский клуб», — приводит слова Анчелотти As.

Напомним, что Месси являлся игроком «Барселоны» с 2005 по 2021 годы, а затем перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. В текущем сезоне за парижан он сыграл 36 матчей, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.