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Сборная Украины не откажется от участия в отборе к Евро-2024 

В УЕФА приняли решение развести украинские и белорусские национальный команды в турнире. 
Сборная Украины не откажется от участия в отборе к Евро-2024 
24 апреля 2023 18:30
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что сборная страны продолжит свое выступление в отборочном цикле на чемпионат Европы 2024 года. Об этом политик сообщил в своих соцсетях.

Отмечается, что министерство спорта Украины дало разрешение национальной команде играть на международном турнире в связи с тем, что представители УЕФА намерены разводить украинские и белорусские команды в соревнованиях под своей эгидой.

Ранее украинское правительство приказало местным спортсменам отказываться от турниров, где участвуют российские и белорусские атлеты.

Добавим, что в первом матче квалификации к Евро-2024 сборная Украины потерпела поражение от национальной команды Англии со счетом 0:2.

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