В «Спартаке» прокомментировали информацию о возможной отставке Абаскаля

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал появившуюся информацию о возможной отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Нет причин для недоверия. Спады бывают у любой команды, но это не повод посыпать голову перлом и принимать какие-то резкие решения. Нужно правильно идентифицировать причины, решить проблемы и двигаться дальше», - приводит слова функционера «РБ-Спорт».

Напомним, что ранее «Спартак» уступил «Акрону» (1:2) и вылетел из Кубка России. Что касается РПЛ, то московский клуб располагается на третьей позиции турнирной таблицы, имея в своем активе 45 очков.

Сегодня, 24 апреля, красно-белые сыграют против «Краснодара». Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.