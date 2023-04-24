Полузащитник «Краснодара» Сперцян может перейти в «Марсель» 

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян может сменить клубную прописку следующим летом. Об этом сообщает Sport.24.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что «Марсель» обозначил 22-летнего футболиста своей трансферной целью на ближайшее летнее трансферное окно. В игроке «быков» лично заинтересован главный тренер «олимпийцев» Игорь Тудор и хочет за счет армянина усилить линию полузащиты своей команды.

Также в его услугах заинтересованы «Милан» и «Фиорентина», которые могут предпринять попытку подписать хавбека летом или следующей зимой. Все три команды рассчитывают заплатить около 14 миллионов евро за трансфер игрока сборной Армении.

Напомним, что Сперцян является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне за черно-зеленых он сыграл 32 матча, забил 13 голов и отдал десять результативных передач.