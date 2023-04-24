В «Бешикташе» прокомментировали новость об интересе команды к игрокам РПЛ 

Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи высказался по поводу того, что в стан «черных орлов» могут перейти Малком, Вендел, Арсен Захарян и Хорхе Карраскаль после заключении спонсорской сделки с «Газпромом».

«Я ничего не слышал про эти условия. В данный момент мы не планируем покупать футболистов из России. У руководства нет такого интереса», — приводит слова Казанчи «Спорт-Экспресс».

Ранее Fotospor сообщил, что отъезд в Турцию позволит футболистам РПЛ выступать в еврокубках и в дальнейшем рассчитывать на трансфер в другие команды из европейских лиг.