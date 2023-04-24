Мостовой призвал дисквалифицировать Кукуяна после работы в матче «Урал» - «Ростов»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча «Урал» — «Ростов» (1:3) в 24-м туре чемпионата России.

«Кукуяна нужно дисквалифицировать после игры «Урал» - «Ростов». Он тащил «Ростов» и отменял чистые голы в их ворота. Чистейшие голы отменили. «Ростов» тянут, не знаю, зачем делать это так открытоа», - приводит слова экс-футболиста «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что Павел Кукуян на засчитал два гола «Урала», но при этом после подсказки VAR засчитал мяч ростовчан и назначил в ворота хозяев пенальти на последних минутах игры.

В настоящее время «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков после 24 матчей. «Ростов» идет вторым с 49-ю очками.