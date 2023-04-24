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Лукас Эрнандес в ближайшие время подпишет новый контракт с «Баварией»

Действующее соглашение игрока с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2024 года.
24 апреля 2023 19:18

Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес в ближайшие время подпишет новый контракт с мюнхенским клубом.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, новое соглашение между 27-летним французом и немецкой командой будет рассчитано до 2027 года.

Напомним, что Эрнандес перебрался в «Баварию» из мадридского «Атлетико» в июле 2019 года за компенсацию в размере 80 миллионов евро. С тех пор он провел 107 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач.

К слову, игрок продолжает восстановление после разрыва крестообразной связки.

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