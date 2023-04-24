Гвардиола отказал «Барселоне» в аренде Канселу прошедшей зимой 

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался отпускать флангового защитника команды Жоау Канселу в аренду в «Барселону» в прошлое зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Diario Sport.

Как утверждает источник, стороны согласовали арендное соглашение 28-летнего футболиста в январе нынешнего года, но испанский специалист заблокировал сделку. В итоге, игрок сборной Португалии отправился в аренду в «Баварию».

Ранее появилась информация, что мюнхенцы не намерены подписывать защитника на полноценной основе. Скорее всего, летом он вернется в английский клуб. Сообщается, что «Барселона» по-прежнему заинтересована в услугах португальца.

Добавим, что в текущем сезоне в составе «Баварии» Канселу принял участие в 16 матчах, забил один гол и отдал пять результативных передач.