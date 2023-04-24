Бензема и Камавинга не примут участие в гостевом матче «Реала» с «Жироной» 

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оставил вне заявки форварда команды Карима Бензема и полузащитника Эдуарда Камавингу на матч 31-го тура Ла Лиги против «Жироны».

«Бензема и Камавинга травмированы и пропустят встречу с «Жироной». Они бы не сыграли даже, если бы завтра была игра в Лиге чемпионов. Они важные футболисты команды. Будем надеется, что они вскоре поправятся», – приводит слова Анчелотти Marca.

Добавим, что «Реал» сыграет на выезде с «Жироной» во вторник, 25 апреля.

В настоящий момент королевский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 65 очков после 30 матчей. «Жирондинцы» идут на 11-й строчке с 38-ю очками.