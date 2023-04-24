Сербский защитник считает, что Дзюба поднял «Локомотив»

Сербский защитник «Химок» Никола Антич поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе.

«Мне нравится, как Дзюба поднял эту команду. Пиняев и Глушенков пришли на фланги, поднялась быстрота, и они спокойно вышли из опасной зоны», - приводит слова футболиста пресс-служба подмосковного клуба.

Напомним, что Дзюба перебрался в «Локомотив» в феврале 2023 года, подписав контракт с клубом до конца сезона. В активе форварда шесть забитых мячей и четыре результативные передачи в девяти матчах за железнодорожников.

К слову, в следующем туре «Химки» в гостях сыграют именно с «Локомотивом».