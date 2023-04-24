Стеллини уволили из «Тоттенхэма» после разгрома от «Ньюкасла»

Кристиан Стеллини отправлен в отставку с поста исполняющего обязанности главного тренера лондонского «Тоттенхэма» после поражения «шпор» от «Ньюкасла» в рамках 32-го тура АПЛ.

Напомним, встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу «сорок», которые уже к перерыву вели 5:0.

До конца сезона руководить командой будет Райан Мэйсон. Руководство лондонцев отметило, что результат матча является совершенно неприемлемым для «Тоттенхэма».

После 32 матчей «шпоры» с 53 очками занимают пятое место.