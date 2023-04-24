Дубль Соболева помог «Спартаку» одержать волевую победу над «Краснодаром»

«Спартак» дома одержал победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура РПЛ.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля.

За красно-белых дубль оформил Александр Соболев (63-я, 68-я минуты), по голу забили Антон Зиньковский (81) и Квинси Промес (84). В составе «быков» забитыми мячами отличились Джон Кордоба (11), Жоау Батчи (58) и Эдуард Сперцян (72).

Таким образом, «Спартак» набирает 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» располагается на седьмой строчке, имея в своем активе 38 очков.

РПЛ

24-й тур

«Спартак» (Москва) – «Краснодар» – 4:3 (0:1)

Голы: Соболев, 63, 68. Зиньковский, 81, Промес, 84. – Кордоба, 11, Батчи, 58, Сперцян, 72.