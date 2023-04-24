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«Спартак» одержал больше всего волевых побед в текущем сезоне РПЛ 

Сегодня, 24 апреля, красно-белые победили «Краснодар», отыгравшись со счета 0:2. 
«Спартак» одержал больше всего волевых побед в текущем сезоне РПЛ 
24 апреля 2023 21:25
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

«Спартак» является лучшей командой РПЛ по количеству одержанных волевых побед в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Opta.

Сообщается, что московскому клубу удалось обыгрывать четырех соперников, уступая по ходу игры.

Добавим, что сегодня, 24 апреля «Спартак» на своем поле оказался сильнее «Краснодара» в матче 24-го тура РПЛ. Подопечные Гильермо Абаскаля обыграли «быков» со счетом 4:3, дважды уступая в счете.

В данный момент красно-белые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков после 24 проведенных матчей.

источник: Opta
«Спартак» одержал больше всего волевых побед в текущем сезоне РПЛ 
«Спартак» одержал больше всего волевых побед в текущем сезоне РПЛ 
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