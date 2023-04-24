«Спартак» одержал больше всего волевых побед в текущем сезоне РПЛ 

«Спартак» является лучшей командой РПЛ по количеству одержанных волевых побед в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Opta.

Сообщается, что московскому клубу удалось обыгрывать четырех соперников, уступая по ходу игры.

Добавим, что сегодня, 24 апреля «Спартак» на своем поле оказался сильнее «Краснодара» в матче 24-го тура РПЛ. Подопечные Гильермо Абаскаля обыграли «быков» со счетом 4:3, дважды уступая в счете.

В данный момент красно-белые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков после 24 проведенных матчей.