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Ивич о поражении «Краснодара» в матче со «Спартаком»: У меня нет слов

Южане не только упустили победу, но и умудрились проиграть.
Ивич о поражении «Краснодара» в матче со «Спартаком»: У меня нет слов
24 апреля 2023 21:41
автор: Александр Шульгин
автор фото: РИА Новости

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал поражение своей команды от московского «Спартака» в матче 24-го тура РПЛ.

«У меня нет слов. Для меня это тяжелый момент. Мы были лучшей командой с первой минуты и до конца. Те, кто смотрят футбол, понимают, что сегодня произошло», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Отметим, что очная встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля.

За красно-белых дубль оформил Александр Соболев (63-я, 68-я минуты), по голу забили Антон Зиньковский (81) и Квинси Промес (84). В составе «быков» забитыми мячами отличились Джон Кордоба (11), Жоау Батчи (58) и Эдуард Сперцян (72).

Таким образом, «Спартак» набирает 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» располагается на седьмой строчке, имея в своем активе 38 очков.

источник: Чемпионат.com
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