Андрей Федун не уверен, что Абаскаль заслужил доверие после победы «Спартака» над «Краснодаром»

Брат экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Андрей поделился мнением о победе команды в матче 24-го чемпионата России против «Краснодара» (4:3).

«Матч можно считать хорошим, когда команда добилась результата. Счет на табло, значит все отлично. Можно ли сказать, что Абаскаль заслужил доверие после этой победы ? Честно, не знаю», — приводит слова брата Леонида Федуна «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в настоящее время «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков после 24 проведенных встреч.

В следующем туре чемпионата подопечные Гильермо Абаскаля сыграют домашний матч с «Ростовом», который идет на втором месте.