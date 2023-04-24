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Андрей Федун не уверен, что Абаскаль заслужил доверие после победы «Спартака» над «Краснодаром»

Москвичи обыграли своего соперника со счетом 4:3. 
24 апреля 2023 21:44
автор: Глеб Шевяков

Брат экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Андрей поделился мнением о победе команды в матче 24-го чемпионата России против «Краснодара» (4:3).

«Матч можно считать хорошим, когда команда добилась результата. Счет на табло, значит все отлично. Можно ли сказать, что Абаскаль заслужил доверие после этой победы ? Честно, не знаю», — приводит слова брата Леонида Федуна «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в настоящее время «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков после 24 проведенных встреч.

В следующем туре чемпионата подопечные Гильермо Абаскаля сыграют домашний матч с «Ростовом», который идет на втором месте.

источник: «Спорт-Экспресс»
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