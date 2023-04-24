Бывший судья Федотов оценил работу Безбородова на матче «Спартак» – «Краснодар»

Бывший российский арбитр Игорь Федотов похвалил Владислава Безбородова за судейство в матче 24-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

Отметим, что красно-белые обыграли своего соперника со счетом 4:3.

«Сложная игра для судейской бригады, но Безбородов хорошо справился со своей работой. Он допустил лишь одну ошибку в моменте с назначенным пенальти на Соболеве, так как увидел фол только просмотра VAR. Но момент довольно сложный, чтобы его самостоятельно разглядеть. В ситуации со Сперцяном он верно разобрался. Кроме того, рук футболистов «Спартака» в штрафной не было и здесь Владислав принял правильное решение. По итогам работы, можно поставить оценку 7,9, хотя он заслуживает все 8,5», – приводит слова Федотова «Чемпионат».

Добавим, что «Спартак» набрал 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» располагается на седьмой строчке, имея в своем активе 38 очков.