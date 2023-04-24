У столкнувшегося с Джикией Кади диагностирован перелом

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал о травме, полученной нападающим команды Кади в матче 24-го тура с московским «Спартаком».

«Я получил информацию от врача. Он сломал кость, сейчас он в больнице. Будем ждать дополнительную информацию. Не могу сказать, сможем ли мы увидеть его в этом сезоне. Надеюсь на это. Мы ждем информацию от врачей», - приводит ТАСС слова специалиста.

На 51-й минуте Кади столкнулся с капитаном москвичей Георгием Джикией, после чего упал на газон. Спартаковец сам бросился оказывать помощь футболисту гостей.

Позже на поле появилась медицинская бригада «быков». которая унесла игрока на носилках.

Отметим, что очная встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля.

За красно-белых дубль оформил Александр Соболев (63-я, 68-я минуты), по голу забили Антон Зиньковский (81) и Квинси Промес (84). В составе «быков» забитыми мячами отличились Джон Кордоба (11), Жоау Батчи (58) и Эдуард Сперцян (72).

Таким образом, «Спартак» набирает 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» располагается на седьмой строчке, имея в своем активе 38 очков.