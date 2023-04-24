Абаскаль назвал причину, по которой убежал в раздевалку после завершения матча с «Краснодаром»

Главный тренер Гильермо Абаскаль рассказал, почему быстро покинул поле после завершения матча 24-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

Отметим, что московский клуб одолел своего соперника со счетом 4:3.

«Почему я побежал сразу после свистка? Я постоянно убегаю в раздевалку, когда матч заканчивается. Особенно, когда игры проходят на домашнем стадионе «Спартака». У меня есть представление, как добраться до раздевалки быстро», – приводит слова Абаскаля «Чемпионат».

Добавим, что «Спартак» набрал 48 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» располагается на седьмом месте с 38-ю очками.