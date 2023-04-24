Леонид Федун назвал огненным матч «Спартака» против «Краснодара» в РПЛ

Экс-президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу красно-белых над «Краснодаром» (4:3) в 24-м туре чемпионата России.

«Огненная игра, которая нравится болельщикам и которую ненавидят тренеры. Поскольку с той и с другой стороны быстрая агрессивная игра, но достаточно много ошибок в защите», - приводит слова бизнесмена «СЭ».

Напомним, что за красно-белых дубль оформил Александр Соболев (63-я, 68-я минуты), по голу забили Антон Зиньковский (81) и Квинси Промес (84). В составе «быков» забитыми мячами отличились Джон Кордоба (11), Жоау Батчи (58) и Эдуард Сперцян (72).

«Спартак» набрал 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» располагается на седьмой строчке, имея в своем активе 38 очков.