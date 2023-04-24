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Матвей Сафонов рассказал, какие нецензурные оскорбления выкрикивали болельщики «Спартака»

Фанаты унижали ФК «Краснодар».
24 апреля 2023 22:40

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов пожаловался на оскорбительные кричалки болельщиков «Спартака» (3:4) во время матча 24-го тура чемпионата России.

«Если матом можно, то я могу повторить, что кричали фанаты «Спартака». Когда мы пошли к своим болельщикам, нам кричали: «Иди на ###, «Краснодар»! Мне такое непонятно», - приводит слова голкипера «Чемпионат».

Напомним, что за красно-белых дубль оформил Александр Соболев (63-я, 68-я минуты), по голу забили Антон Зиньковский (81) и Квинси Промес (84). В составе «быков» забитыми мячами отличились Джон Кордоба (11), Жоау Батчи (58) и Эдуард Сперцян (72).

«Спартак» набрал 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» располагается на седьмой строчке, имея в своем активе 38 очков.

источник: Чемпионат.com
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