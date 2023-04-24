«Бавария» готова уволить Тухеля, если команда не выиграет чемпионат Германии 

Руководство «Баварии» планирует отправить в отставку главного тренера команды Томаса Тухеля в том случае, если «красные» не завоюют титул Бундеслиги в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Goal.com.

Сообщается, что кредит доверия немецкого специалиста в мюнхенском клубе иссекает из-за неудовлетворительных результатов. После назначения 49-летнего наставника, «баварцы» потерпели три поражения, сыграли два матча вничью и одержали две победы.

Напомним, что Тухель возглавил «Баварию» в конце марта 2023 года. Под его руководством немецкая команда покинула розыгрыш Лиги чемпионов, уступив «Манчестер Сити» на стадии четвертьфинала турнира, а также вылетела из Кубка Германии от «Фрайбурга».

В данный момент мюнхенцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Германии (59 очков), отставая от дортмундской «Боруссии» (60 очков) на одно очко.