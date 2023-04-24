Василий Уткин призвал не делать из Джикии героя за помощь Кади

Комментатор Василий Уткин объяснил, почему он не считает героем защитника московского «Спартака» Георгия Джикию, который оказал первую помощь полузащитнику «Краснодара» Кади, получившему тяжелую травму после их столкновения в матче 24-го тура РПЛ.

«Джикия молодец, конечно. Кто спорит. Но вообще помочь человеку - это не супер. Это, ребят, нормально. Так и надо. Молодец, что быстро сообразил. В пылу борьбы не каждый бы вообще успел задуматься, а Георгий вот успел. А помогать - это нормально», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

На 51-й минуте Кади столкнулся с капитаном москвичей Георгием Джикией, после чего упал на газон. Спартаковец сам бросился оказывать помощь футболисту гостей.

Позже на поле появилась медицинская бригада «быков». которая унесла игрока на носилках.

Отметим, что очная встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля.

За красно-белых дубль оформил Александр Соболев (63-я, 68-я минуты), по голу забили Антон Зиньковский (81) и Квинси Промес (84). В составе «быков» забитыми мячами отличились Джон Кордоба (11), Жоау Батчи (58) и Эдуард Сперцян (72).

Таким образом, «Спартак» набирает 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» располагается на седьмой строчке, имея в своем активе 38 очков.