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Соболев − о забитом пенальти в матче с «Краснодаром»: Фол точно был. Но я теперь король морей

Нападающий «Спартака» не обращает внимание на недовольство соперника по поводу судейства.
24 апреля 2023 23:20
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о работе арбитров на матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (4:3).

Отметим, что в прошедшей встрече 26-летний футболист оформил дубль, забив один гол с пенальти.

«Если кто-то в «Краснодаре» не согласен с решением судьи, то это их проблемы. Потому что 11-метровый точно был, игрок соперника попал мне в опорную ногу. Может быть я тоже недоволен какими-то определенными моментами. Однако, если бы они одержали победу, то говорили обратное. Удивительно, что в туре назначают десять пенальти, а дельфином называют меня. И так постоянно. Но я теперь аквамен, нужно соответствовать образу. Король морей», – приводит слова Соболева «Спорт-экспресс».

Добавим, что в данный момент «Спартак» находится на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 48 очков после 24 проведенных игр. «Краснодар» занимает седьмое место с 38-ю очками.

источник: «Спорт-Экспресс»
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