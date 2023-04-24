Бубнов заявил, что Дуарте допустил необъяснимую ошибку в матче со «Краснодаром»

Бывший советский футболист Александр Бубнов отреагировал на победу «Спартака» в матче 24-го тура РПЛ над «Краснодаром» (4:3).

«Оба соперника в матче регулярно ошибались, поэтому такое обилие голов. «Спартак» выиграл эту игру за счет характера, но к защите этой команды есть большие вопросы. Откуда они взяли этого Дуарте? Да, он молодой легионер, который еще может прогрессировать, но красно-белые заплатили за его трансфер большие деньги. А он делает на поле какие-то поразительные вещи! В ситуации со вторым голом «Краснодара», он должен был ставить корпус, в крайнем случае фолить, а не соревноваться с Батчи в скорости. Бежал за ним, а потом вовсе остановился. Это уму непостижимо! Он должен был быть заменен моментально после такого», – приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что в настоящее время «Спартак» находится на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков после 24 проведенных матчей. «Краснодар» занимает седьмое место, имея в своем активе 38 очков.