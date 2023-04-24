Гол экс-спартаковца Пашалича помог «Аталанте» обыграть «Рому»

В матче 31-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на своем поле одержала победу над «Ромой».
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых отличился бывший полузащитник московского «Спартака» Марио Пашалич, Рафаэль Толой и Тен Копмейнерс.
Гости ответили точным ударом в исполнении Лоренцо Пеллегрини.
Таким образом, бергамаски набрали 52 очка и остались на седьмой строчке в турнирной таблице, подобравшись к миланскому «Интеру» на расстояние в два очка.
«Рома» с 56 очками по-прежнему занимает четвертое место, опережая «Милан» по дополнительным показателям.
Серия А
31-й тур
«Аталанта» (Бергамо) - «Рома» - 3:1 (1:0)
Голы: Пашалич, 39; Толой, 74; Копмейнерс, 84 - Пеллгрини, 83.
источник: «Советский спорт»