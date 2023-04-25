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«Ювентус» не будет выкупать Парадеса у «ПСЖ», но Рамос и Мбаппе не хотят его возвращения

Аргентинский хавбек успел поссориться с испанским защитником.
«Ювентус» не будет выкупать Парадеса у «ПСЖ», но Рамос и Мбаппе не хотят его возвращения
25 апреля 2023 10:15
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

«Ювентус» принял решение не выкупать полузащитника Леандро Паредеса у «ПСЖ».

Однако, как сообщает L’Equipe, звезды парижского клуба Серхио Рамос и Килиан Мбаппе не хотят видеть 28-летнего аргентинца в команде: в текущем сезоне Паредес успел поссориться с Рамосом, когда «Ювентус» и «ПСЖ» играли друг против друга на групповом этапе Лиги чемпионов, а Мбаппе и раньше был не доволен поведением действующего чемпиона мира.

Паредес, играя в аренде в «Ювентусе», провел за туринскую команду 27 матчей и отдал одну голевую передачу.

источник: L'Equipe
«Ювентус» не будет выкупать Парадеса у «ПСЖ», но Рамос и Мбаппе не хотят его возвращения
«Ювентус» не будет выкупать Парадеса у «ПСЖ», но Рамос и Мбаппе не хотят его возвращения
Аргентинский хавбек успел поссориться с испанским защитником.
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