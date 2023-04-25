«Ювентус» не будет выкупать Парадеса у «ПСЖ», но Рамос и Мбаппе не хотят его возвращения

«Ювентус» принял решение не выкупать полузащитника Леандро Паредеса у «ПСЖ».

Однако, как сообщает L’Equipe, звезды парижского клуба Серхио Рамос и Килиан Мбаппе не хотят видеть 28-летнего аргентинца в команде: в текущем сезоне Паредес успел поссориться с Рамосом, когда «Ювентус» и «ПСЖ» играли друг против друга на групповом этапе Лиги чемпионов, а Мбаппе и раньше был не доволен поведением действующего чемпиона мира.

Паредес, играя в аренде в «Ювентусе», провел за туринскую команду 27 матчей и отдал одну голевую передачу.