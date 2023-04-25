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Коло Туре объяснил, в чем заключается особая роль Зинченко в «Арсенале»

Лондонцы стремятся к первому титулу за 19 лет.
25 апреля 2023 10:44
автор: Александр Шульгин

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и «Манчестер Сити» Коло Туре объяснил, чем особенно полезно для «канониров» присутствие в их составе Александра Зинченко и Габриэля Жезуса накануне очной встречи главных претендентов на титул АПЛ.

«Зинченко и Жезус - игроки, которые хотят навредить «Сити» и показать, какую ошибку те совершили, позволив им уйти. Жезус может посмотреть на Эрлинга Холанда и подумать: «Они взяли этого парня вместо меня. Он фантастический игрок, но я им покажу».

Зинченко может сказать то же самое: «Вы меня недооцениваете? Вы думали, что я лишний? Я покажу вам, что я лучше, чем те игроки, что у вас есть», - приводит слова Туре Daily Mail.

Оба игрока ранее выступали в составе «Манчестер Сити».

Напомним, матч между «горожанами» и «Арсеналом» пройдет 26 апреля на домашней арене «Сити». Начало встречи в 22.00 по московскому времени.

После 32 матчей «Арсенал» с 75 очками лидирует в турнирной таблице. В активе команды Хосепа Гвардиолы 70 очков, но при этом два матча в запасе.

источник: The Daily Mail
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