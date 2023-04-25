Агент Языджи ответил на вопрос о возвращении футболиста в ЦСКА

Агент турецкого полузащитника Юсуфа Языджи Адем Чебеджи ответил на вопрос о том, может ли его клиент вернуться в ЦСКА.

«В футболе возможно все. Юсуфу понравилось в России. Уважение и любовь россиян к Юсуфу - это приятно.

Есть много команд из Европы, заинтересованных в Языджи. Но мы сможем обсудить будущее только в конце сезона», - приводит слова функционера «Чемпионат».

Напомним, Языджи выступал в составе армейцев с января по июнь 2022 года. Всего он провел 12 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал две голевые передачи.

В настоящее время Языджи играет за «Трабзонспор» на правах аренды, а права на него принадлежат французскому «Лиллю».