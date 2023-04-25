Кокорин объяснил, кого он имел в виду, когда говорил, что «каждый» должен отсидеть в тюрьме

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин в новом интервью для YouTube-канала Нобеля Арустамяна пояснил, что не правильно сформулировал мысль, когда говорил, что каждый должен отсидеть в тюрьме.

«Я имел в виду, тех людей, которых чуть понесло по жизни, которые считают себя лучше других, которые «поплыли», не чувствуют землю под ногами, - вот таких людей можно посадить для переосмысления на месяц-два. Не каждого!» - сказал Кокорин.

Напомним, что Кокорин играет в «Арисе» в аренде до конца текущего сезона. За кипрскую команду 32-летний форвард провел 26 матчей и забил 11 голов.