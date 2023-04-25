Стало известно место проведения летних сборов «Спартака»

Московский «Спартак» начнет подготовку к сезону-2023/24 на своей бывшей клубной базе в подмосковной Тарасовке.

По информации «Спорт-Экспресс», красно-белые не планируют лететь за границу на начальном этапе подготовки, а воспользоваться прошлогодним опытом, когда команда также готовилась в Подмосковье.

Напомним, что с недавних пор основная клубная база москвичей располагается в Тушино, рядом с домашней ареной красно-белых. В Тарасовке тренируется молодежная команда.

После 24 туров «Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.