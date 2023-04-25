Мбаппе извинился перед Пересом в надежде перейти в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе извинился перед президентом «Реала» Флорентином Пересом, сообщает Directo Gol.

Напомним, что прошлым летом, 24-летний форвард был близок к переходу в стан «сливочных», но в последний момент принял решение продлить контракт с «ПСЖ». Теперь же утверждается, что Мбаппе снова нацелен на переход в «Реал».

Добавим, что в текущем сезоне Килиан провел 37 матчей за парижскую команду и забил 34 гола. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость нападающего составляет 180 млн евро.