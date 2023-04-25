УЕФА планирует исключить «Ювентус» из еврокубков

УЕФА может исключить туринский «Ювентус» из еврокубков.

По информации La Gazzetta dello Sport, союз рассматривает вариант с новым наказанием клуба за финансовые махинации его руководства.

Напомним, ранее с «Ювентуса» сняли 15 очков за финансовые махинации, связанные с переходом Криштиану Роналду в 2018 году из мадридского «Реала». Кроме того, правоохранительные органы заинтересовала информация о том, что в пандемию, после отказа ряда игроков от части своей зарплаты руководство клуба заключило с ними отдельные тайные договоры, по которым футболисты продолжили получать деньги.

Позже очки были возвращены команде до официального окончания расследования с учетом всех обстоятельств.

После 31 тура «Ювентус» с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А.