Кокорину не понравилось, что болельщики «Динамо» вспоминают Вальбуэна – француз нашел, что ответить

Экс-нападающий «Динамо» Александр Кокорин заявил, что сожалеет о том, что болельщики бело-голубых больше вспоминают Матье Вальбуэна, чем его, хотя француз, «подал три угловых».

Подобную речь Кокорин произнес в интервью Нобелю Арустамяну.

«Кокорин может говорить все что хочет. Он сыграл 200 матчей и забил 50 голов. Это здорово. Но я принял участие в 40 матчах на высшем уровне. Плюс мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него! Но я до сих пор люблю Кокорина!», – ответил Вальбуэна бывшему партнеру по «Динамо» в интервью «Спорт-Экспресс».–

Добавим, что 40 матчей, это количество игр Вальбуэна за бело-голубых, в «Динамо» он играл в сезоне-2014/15, забил шесть мячей и сделал 17 голевых пасов.