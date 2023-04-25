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Кокорину не понравилось, что болельщики «Динамо» вспоминают Вальбуэна – француз нашел, что ответить

Заочная перепалка.
25 апреля 2023 12:02
автор: Максим Скороходов

Экс-нападающий «Динамо» Александр Кокорин заявил, что сожалеет о том, что болельщики бело-голубых больше вспоминают Матье Вальбуэна, чем его, хотя француз, «подал три угловых».

Подобную речь Кокорин произнес в интервью Нобелю Арустамяну.

«Кокорин может говорить все что хочет. Он сыграл 200 матчей и забил 50 голов. Это здорово. Но я принял участие в 40 матчах на высшем уровне. Плюс мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него! Но я до сих пор люблю Кокорина!», ответил Вальбуэна бывшему партнеру по «Динамо» в интервью «Спорт-Экспресс».–

Добавим, что 40 матчей, это количество игр Вальбуэна за бело-голубых, в «Динамо» он играл в сезоне-2014/15, забил шесть мячей и сделал 17 голевых пасов.

источник: «Спорт-Экспресс»
Кокорину не понравилось, что болельщики «Динамо» вспоминают Вальбуэна – француз нашел, что ответить
Заочная перепалка.
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