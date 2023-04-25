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Чалов рассказал, что значит Марио Фернандес для ЦСКА и сборной России

Защитник близок к возвращению в РПЛ.
Чалов рассказал, что значит Марио Фернандес для ЦСКА и сборной России
25 апреля 2023 13:55
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, что думает о защитнике Марио Фернандесе.

«Марио Фернандес сто процентов входит в пул легенд ЦСКА, да и сборной России тоже», - приводит слова Чалова «Чемпионат».

Напомним, что Фернандес разорвал контрактное соглашение с бразильским «Интернасьоналом». Местная пресса считает, что Марио намерен вернуться в Россию.

Футболист покинул ЦСКА в сезоне-2021/22 и объявил о паузе в своей карьере. Однако спустя несколько месяцев подписал контракт с «Интернасьоналом» на родине.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2012 года. После получения российского гражданства Фернандес в составе сборной России дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году.

источник: Чемпионат.com
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