Чалов рассказал, что значит Марио Фернандес для ЦСКА и сборной России

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, что думает о защитнике Марио Фернандесе.

«Марио Фернандес сто процентов входит в пул легенд ЦСКА, да и сборной России тоже», - приводит слова Чалова «Чемпионат».

Напомним, что Фернандес разорвал контрактное соглашение с бразильским «Интернасьоналом». Местная пресса считает, что Марио намерен вернуться в Россию.

Футболист покинул ЦСКА в сезоне-2021/22 и объявил о паузе в своей карьере. Однако спустя несколько месяцев подписал контракт с «Интернасьоналом» на родине.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2012 года. После получения российского гражданства Фернандес в составе сборной России дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году.