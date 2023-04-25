Кокорин считает, что «Зенит» может стать аналогом «Баварии» в РПЛ

Экс-форвард «Зенита» Александр Кокорин высказался относительно лидерства команды в чемпионате России.

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга занимает первое место в таблице после 24 туров. Отрыв от ближайшего преследователя составляет девять очков.

«Уровень РПЛ сильно упал, и «Зенит» всех кошмарит, обыгрывает с большими счетами. Что чувствую к «Зениту»? Любовь. Это тот клуб, но сейчас из-за отсутствия еврокубков, наверное, нет, но может стать похожим на «Баварию», которая 10 лет не отдает чемпионство», – заявил Кокорин на YouTube-канале Nobel.

Добавим, что «Зенит» четыре сезона подряд выигрывает чемпионат России. Что касается Кокорина, то футболист защищал цвета сине-бело-голубых с 2016 по 2020 годы. Всего за клуб он провел 92 матча, забил 34 гола и отдал 12 результативных передач.