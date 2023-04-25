ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Владимир Быстров: «Краснодару» нужно быть злее, он попал в ядовитое логово в игре со «Спартаком»

«Быки» упустили победу в Москве.
Владимир Быстров: «Краснодару» нужно быть злее, он попал в ядовитое логово в игре со «Спартаком»
25 апреля 2023 14:41
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» Владимир Быстров высказался относительно результата матча между командами в рамках 24-го тура РПЛ.

Напомним, что встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 в пользу красно-белых. Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов пожаловался на поведение болельщиков «Спартакa», которые кричали матом с трибун на соперников.

«Краcнодар», конечно, со своей прекраcной домашней атмосферой, с привычными для них комфортными условиями, где нет местa мату, где любовь и поддержка болeльщиков, радуга и бабочки вокруг, явно не привык к тому, что было вчера за пределами краснодaрского стадиона. Попали в ядовитое логово просто! Столкнулись с настоящим давлением. Футболистaм «Краснодара» нужно быть кровожаднее и злее, чтобы ломать сопротивление «Спaртака» и «Зенита», – написал Владимир в своем телеграм-канале.

Добавим, что «Спартaк» набрал 48 очков и занимает третье место в турнирнoй таблице чемпионата России. «Краснодар» располагается на седьмoй строчке, имея в своем активе 38 очков.

источник: «Советский спорт»
«Зенит» планирует купить голкипера «Трабзонспора»
Футболист играл на чемпионате Европы-2020.
25.04.2023 15:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Равиль Нетфуллин: Клотет отстранил меня от «Торпедо» со словами: «Вносишь негатив в коллектив»
Контракт футболиста истекает летом 2024 года.
25.04.2023 14:52
Футбол
КДК не накажет «Спартак» за матерные кричалки болельщиков в матче с «Краснодаром»
КДК не накажет «Спартак» за матерные кричалки болельщиков в матче с «Краснодаром»
Но рассмотрит слова Кордобы.
25.04.2023 14:51
Футбол
автор: Максим Скороходов
Владимир Быстров: «Краснодару» нужно быть злее, он попал в ядовитое логово в игре со «Спартаком»
Владимир Быстров: «Краснодару» нужно быть злее, он попал в ядовитое логово в игре со «Спартаком»
«Быки» упустили победу в Москве.
25.04.2023 14:41
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Кокорин считает, что «Зенит» может стать аналогом «Баварии» в РПЛ
Клуб является восьмикратным победителем турнира.
25.04.2023 14:22
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Чалов рассказал, что значит Марио Фернандес для ЦСКА и сборной России
Чалов рассказал, что значит Марио Фернандес для ЦСКА и сборной России
Защитник близок к возвращению в РПЛ.
25.04.2023 13:55
Футбол
автор: Максим Скороходов
Соболев признан порталом WhoScored лучшим игроком 24-го тура РПЛ
Соболев признан порталом WhoScored лучшим игроком 24-го тура РПЛ
Российский форвард «Спартака» сыграл лучше Малкома.
25.04.2023 13:30
Футбол
автор: Максим Скороходов
Главный тренер «Торпедо» отстранил Кутепова и капитана команды Нетфуллина от тренировок
Главный тренер «Торпедо» отстранил Кутепова и капитана команды Нетфуллина от тренировок
Поддерживать форму футболисты будут с резервистами.
25.04.2023 13:03
Футбол
автор: Максим Скороходов
Кокорину не понравилось, что болельщики «Динамо» вспоминают Вальбуэна – француз нашел, что ответить
Заочная перепалка.
25.04.2023 12:02
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика