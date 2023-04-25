Владимир Быстров: «Краснодару» нужно быть злее, он попал в ядовитое логово в игре со «Спартаком»

Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» Владимир Быстров высказался относительно результата матча между командами в рамках 24-го тура РПЛ.

Напомним, что встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 в пользу красно-белых. Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов пожаловался на поведение болельщиков «Спартакa», которые кричали матом с трибун на соперников.

«Краcнодар», конечно, со своей прекраcной домашней атмосферой, с привычными для них комфортными условиями, где нет местa мату, где любовь и поддержка болeльщиков, радуга и бабочки вокруг, явно не привык к тому, что было вчера за пределами краснодaрского стадиона. Попали в ядовитое логово просто! Столкнулись с настоящим давлением. Футболистaм «Краснодара» нужно быть кровожаднее и злее, чтобы ломать сопротивление «Спaртака» и «Зенита», – написал Владимир в своем телеграм-канале.

Добавим, что «Спартaк» набрал 48 очков и занимает третье место в турнирнoй таблице чемпионата России. «Краснодар» располагается на седьмoй строчке, имея в своем активе 38 очков.