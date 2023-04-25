Равиль Нетфуллин: Клотет отстранил меня от «Торпедо» со словами: «Вносишь негатив в коллектив»

Капитан «Торпедо» Равиль Нетфуллин высказался относительно отстранения от тренировок с командой.

Ранее в СМИ сообщалось, что 30-летнего футболиста не допустил до занятия главный тренер автозаводцев Пеп Клотет. Также от тренировок отстранили Илью Кутепова.

«Причина? Я бы не назвал это причиной. Им были произнесены следующие слова: «Ты отстранён от тренировочного процесса по причине того, что вносишь негатив в коллектив». Я пытался спросить, какие аргументы у данного решения, но Клотет встал и ушёл. Это его решение и его право», — приводит «Чемпионат» слова Нетфуллина.

В текущем сезоне воспитанник «Торпедо» провел 27 матчей, в которых забил один мяч.