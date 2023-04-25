КДК не накажет «Спартак» за матерные кричалки болельщиков в матче с «Краснодаром»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что организация не будет рассматривать матерные кричалки болельщиков «Спартака» в адрес «Краснодара», о которых говорил вратарь «быков» Матвей Сафонов.

«В матче рассмотрим только поздний выход из раздевалок у обеих команд. Что касается оскорбительных выражений со стороны болельщиков «Спартака», то в рапорте это не указано. Также мы анализируем вопрос по поводу слов Кордобы после матча, будем определяться», - приводит РИА Новости слова главы КДК РФС.

Добавим, что форвард «Краснодара» Джон Кордоба после поражения от «Спартака» (2:4) ругался матом подтрибунном помещении.

В данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков. «Краснодар» располагается на седьмой строчке (38 очков).