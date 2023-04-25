«Зенит» планирует купить голкипера «Трабзонспора»

«Зенит» планирует приобрести вратаря «Трабзонспора» Угурджана Чакыра.

Как сообщает на своей странице в соцсети инсайдер Экрем Конур, на 27-летнего футболиста также претендуют «Монако», «Ноттингем Форест» и «Шеффилд Юнайтед», а также «Аль-Наср».

Отметим, что соглашение Чакыра с «Трабзонспором» рассчитано до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает представителя турецкого клуба в 13 млн евро.

В текущем сезоне вратарь провел 39 матчей, в которых пропустил 56 мячей и 16 раз сыграл «на ноль».