Александр Мостовой объявил о готовности возглавить судейский корпус РФС

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что частые судейские ошибки в РПЛ связаны с отсутствием у судей игрового опыта, и заявил, что знает, как решить это проблему.

«Было бы неплохо, чтобы я возглавил судейский корпус РФС. По крайней мере, было бы меньше ошибок. Кто-то будет возникать, а я скажу: «Ребята, извините, но по-футбольному это не пенальти». Когда в мизинец руки мяч попадает в момент, когда игрок вообще мимо бежит, то какой это пенальти?» - приводит «Чемпионат» слова Мостового.

Напомним, что генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев обвинил главного арбитра матча 24-го тура против «Пари НН» (1:2) Романа Галимова в «убийстве» его команды и объявил об отставке в знак протеста против судейства в РПЛ.