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«Зенит» не обращался в «Трабзонспор» по поводу перехода вратаря Чакыра

Подобная информация исходила от турецкого журналиста.
25 апреля 2023 16:14
автор: Максим Скороходов

Начальник команды «Трабзонспор» Эмра Ток прокомментировал появившуюся в прессе информацию об интересе к голкиперу Угурджану Чакыру со стороны «Зенита».

«Я ничего не слышал о том, что «Зенит» хочет купить Чакыра», - приводит Sport24.ru слова Эмра Тока.

Отметим, что соглашение Чакыра с «Трабзонспором» рассчитано до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает представителя турецкого клуба в 13 млн евро.

В текущем сезоне вратарь провел 39 матчей, в которых пропустил 56 мячей и 16 раз сыграл «на ноль».

По данным инсайдера Экрема Конура, 27-летнем футболистом интересуются не только «Зенит», но и «Монако», «Ноттингем Форест», «Шеффилд Юнайтед», а также «Аль-Наср».

источник: Sport24.ru
«Зенит» не обращался в «Трабзонспор» по поводу перехода вратаря Чакыра
Подобная информация исходила от турецкого журналиста.
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