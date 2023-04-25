Сборная России может сыграть товарищеский матч против национальной команды ОАЭ

РФС ведет переговоры с Федерацией Объединенных Арабских Эмиратов о товарищеской игре между основными сборными стран.

Матч национальных команд может пройти либо летом, в конце июня или начале июля, либо осенью, сообщает Sport24.ru.

Отметим, что ранее была достигнута договоренность, что юношеская российская команда сыграет на турнире в Дубае с 28 по 31 мая.

Напомним, основную сборную России приглашали на турнир Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдет с 9 по 21 июня, но РФС ответил отказом, сославшись на трудности в календаре.

Добавим, что российские национальные команды на данный момент отстранены от турниров ФИФА и УЕФА до особого уведомления.