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Сборная России может сыграть товарищеский матч против национальной команды ОАЭ

Дата не определена.
25 апреля 2023 17:05
автор: Максим Скороходов

РФС ведет переговоры с Федерацией Объединенных Арабских Эмиратов о товарищеской игре между основными сборными стран.

Матч национальных команд может пройти либо летом, в конце июня или начале июля, либо осенью, сообщает Sport24.ru.

Отметим, что ранее была достигнута договоренность, что юношеская российская команда сыграет на турнире в Дубае с 28 по 31 мая.

Напомним, основную сборную России приглашали на турнир Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдет с 9 по 21 июня, но РФС ответил отказом, сославшись на трудности в календаре.

Добавим, что российские национальные команды на данный момент отстранены от турниров ФИФА и УЕФА до особого уведомления.

источник: Sport24.ru
Сборная России может сыграть товарищеский матч против национальной команды ОАЭ
Дата не определена.
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