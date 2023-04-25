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«Таких разгильдяев нужно выгонять». Радимов - о защитнике «Спартака» Дуарте

Футболист допустил глупую ошибку в матче с «Краснодаром».
25 апреля 2023 17:31

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов назвал лучших и худших футболистов по итогам 24-го тура чемпионата РПЛ.

Отметим, что бывшего футболиста разочаровали Никита Кривцов из «Краснодара», Марио Митай (»Локомотив») и Алексис Дуарте, представляющий «Спартак».

«Дуарте. Таких разгильдяев нужно выгонять не то что из «Спартака», а даже из «Шинника». И ведь это не первый такой провал. Отвратительная игра с «Уралом», на Кубок с «Акроном» Салтыков делал с этим Дуарте, что хотел, а теперь вот такая игра с «Краснодаром». Но ещё больше вопросов к тем, кто этого Дуарте за € 4 млн привёз! Болельщики красно-белых, не подскажете, чьих рук дело???», - написал Радимов в своем телеграм-канале.

Добавим, что Радимов в числе лучших игроков тура назвал Гиорги Шелию (»Ахмат»), Максима Осипенко (»Ростов») и Малкома (»Зенит»).

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