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Гендиректор «Спартака» не слышал оскорблений игроков болельщиков в адрес «Краснодара»

КДК РФС не будет рассматривать поведение фанатов
25 апреля 2023 17:50
автор: Александр Поволоцкий

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался относительно новости об оскорблении игроков «Краснодара» со стороны болельщиков московского клуба.

Напомним, что на это жаловался голкипер «быков» Матвей Сафонов.

«Я не слышал», — цитирует Мележикова «РБ-Спорт».

Добавим, что встреча в Москве завершилась победой «Спартака» со счетом 4:3.

В данный момент красно-белые занимают третью строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 48 очков. «Краснодар» располагается на седьмом месте с 38 очками.

источник: «РБ-Спорт»
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