Гендиректор «Спартака» не слышал оскорблений игроков болельщиков в адрес «Краснодара»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался относительно новости об оскорблении игроков «Краснодара» со стороны болельщиков московского клуба.

Напомним, что на это жаловался голкипер «быков» Матвей Сафонов.

«Я не слышал», — цитирует Мележикова «РБ-Спорт».

Добавим, что встреча в Москве завершилась победой «Спартака» со счетом 4:3.

В данный момент красно-белые занимают третью строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 48 очков. «Краснодар» располагается на седьмом месте с 38 очками.