Где смотреть матч 33-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Арсенал»

В среду, 26 апреля, «Манчестер Сити» и «Арсенал» проведут главный матч сезона в АПЛ. Посмотреть на это событие можно совершенно бесплатно на Winline.

Отметим, что встреча между командами пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало – в 22.00 мск. Главным арбитром игры был назначен Майкл Оливер.

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В предстоящей игре смогут принять участие лидеры обеих команд, а именно нападающий хозяев Эрлинг Холанд и форварды гостей Букайо Сака и Габриэл Мартинелли. В текущем сезоне норвежец является лучшим бомбардиром АПЛ, забив 32 гола в 28 матчах. Также игрок записал на свой счет 5 результативных передач.

Что касается Сака и Мартинелли, то обоим футболистам удалось преодолеть отметку в 10 забитых мячей в сезоне. Англичанин отметился 13 голами, а бразилец – 15. При этом Букайо оформил 11 ассистов, в то время как его партнер по команде сделал 5 голевых передач.

Из-за различных повреждений матч пропустят Натан Аке («Манчестер Сити»), Вильям Салиба, Такехиро Томиясу и Мохаммед Эльнени (все – «Арсенал»). Также под вопросом участие в матче полузащитника «канониров» Гранита Джаки.

После 32 сыгранных туров «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 75 очков. «Манчестер Сити» идет вторым (70 очков). При этом у «манкунианцев» имеются две игры в запасе.

Напомним, что матч первого круга, прошедший в Лондоне, завершился победой «горожан» со счетом 3:1.