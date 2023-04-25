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«Спартак» отреагировал на сообщение, что полиция проверит факт нанесения травмы Кади

У бразильца перелом лицевой кости и сотрясение мозга.
«Спартак» отреагировал на сообщение, что полиция проверит факт нанесения травмы Кади
25 апреля 2023 20:51
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

В «Спартаке» высказались относительно информацию о том, что полиция столицы начала проверку по факту травмы хавбека «Краснодара» Кади Боржеса в матче 24-го тура РПЛ.

Напомним, что в начале второго тайма защитник красно-белых Георгий Джикия столкнулся плечом с виском оппонента. После этого Кади упал на газон потерял сознание. Игрок «Спартака» вытащил Боржесу язык, после чего на поле вышла медицинская бригада.

Футболиста «Краснодара» унесли на носилках в сознании и госпитализировали. В СМИ сообщалось, что по данному факту ОМВД России по району Покровское-Стрешнево проводится проверка.

«Узнали об этом из новостей. Насколько мы понимаем, информирование полиции со стороны врачей это стандартная процедура при поступлении пациента с такого рода повреждениями. В клуб никто из полиции не обращался», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Кади провел семь матчей в РПЛ, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу.

источник: «Спорт-Экспресс»
«Спартак» отреагировал на сообщение, что полиция проверит факт нанесения травмы Кади
«Спартак» отреагировал на сообщение, что полиция проверит факт нанесения травмы Кади
У бразильца перелом лицевой кости и сотрясение мозга.
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