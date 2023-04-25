Червиченко обвинил Безбородова в предвзятом судействе: Не в первый раз играет за «Спартак»

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что арбитр Владислав Безбородов в немалой степени поспособствовал победе красно-белых над «Краснодаром» в матче 24-го тура РПЛ.

«Первые 50–60 минут это был провальный матч для «Спартака», но потом Безбородов взялся за дело. Все острые атаки «Краснодара» сажались на свисток, тем самым обеспечив победу «Спартаку». Безбородов не первый раз играет за «Спартак» и не первый раз делает это результативно», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Отметим, что встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля.

За красно-белых дубль оформил Александр Соболев (63-я, 68-я минуты), по голу забили Антон Зиньковский (81) и Квинси Промес (84). В составе «быков» забитыми мячами отличились Джон Кордоба (11), Жоау Батчи (58) и Эдуард Сперцян (72).

Таким образом, «Спартак» набирает 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» располагается на седьмой строчке, имея в своем активе 38 очков.