Покер Кастельяноса принес «Жироне» победу над «Реалом»

В матче 31-го тура испанской Ла Лиги «Жирона» на своем поле сенсационно обыграла мадридский «Реал».
Встреча завершилось со счетом 4:2 в пользу хозяев, в составе которых покер оформил аргентинский нападающий Валентин Кастельянос.
Гости смогли ответить точными выстрелами Винисиуса и Лукаса Васкеса.
«Жирона» набрала 41 очко и поднялась на восьмое место в турнирной таблице.
«Реал» с 65 очками остался вторым. Уже завтра «Барселона» может увеличить свой отрыв от него до 14 очков в случае гостевой победы над «Райо Вальекано».
Ла Лига
31-й тур
«Жирона» - «Реал» (Мадрид) - 4:2 (2:1)
Голы: Кастельянос, 12, 24, 46, 62 - Винисиус, 34. Васкес, 85.
источник: «Советский спорт»