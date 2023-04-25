Покер Кастельяноса принес «Жироне» победу над «Реалом»

В матче 31-го тура испанской Ла Лиги «Жирона» на своем поле сенсационно обыграла мадридский «Реал».

Встреча завершилось со счетом 4:2 в пользу хозяев, в составе которых покер оформил аргентинский нападающий Валентин Кастельянос.

Гости смогли ответить точными выстрелами Винисиуса и Лукаса Васкеса.

«Жирона» набрала 41 очко и поднялась на восьмое место в турнирной таблице.

«Реал» с 65 очками остался вторым. Уже завтра «Барселона» может увеличить свой отрыв от него до 14 очков в случае гостевой победы над «Райо Вальекано».

Ла Лига

31-й тур

«Жирона» - «Реал» (Мадрид) - 4:2 (2:1)

Голы: Кастельянос, 12, 24, 46, 62 - Винисиус, 34. Васкес, 85.